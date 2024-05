Toño García, quien fuera dirigente del Atlante en el pasado, estuvo en Faitelson Sin Censura y criticó fuertemente lo que sucede en el futbol mexicano, particularmente habló de Gerardo Martino, que hace no mucho tuvo un roce con el América.

García se muestra abierto a que lleguen extranjeros al balompié azteca, sin embargo, pide que quienes lleguen sean para dejar un legado y no como sucedió con el ex técnico del Tri, Gerardo Martíno, quien asegura se burló de México.

"Que dejen un legado, Menotti dejó un legado, Mejía Barón dejó un legado, pero dime ‘Tata’ Martino ¿qué legado dejó? Al contrario, se vino a burlarse de México y a llevarse los dólares, no nos calificó, no dejó nada", aseguró con firmeza José Antonio García.

"Tengo que reconocer que Menotti dijo 'No sigo en la federación mexicana ni en la selección nacional porque me debo a la lealtad de Emilio Maurer que me trajo', pero también había un doble contrato”, reveló García.