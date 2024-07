"Estamos en un proceso, los procesos siempre son así, Estados Unidos cuando empezó a cambiar todos los jugadores la pasaron muy bien, no fueron hasta a un Mundial. Es normal (por lo que atraviesa el Tri), hay jugadores, yo siempre confío en la Selección porque tiene jugadores de muchísima calidad, lo puedo ver ahora que estoy en la liga mexicana.

Jona confía en la materia prima para el Tri

"Mi momento en la Selección se acabó, yo la verdad estoy feliz en el América, estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y ahora no me gustaría cortar, por decirlo de alguna manera, este proceso, así que el América me lo ha dado todo y voy a estar 100% enfocado".