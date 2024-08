Dos mundiales, 2002 y 2010, y un tercero que se asoma, pero ninguna historia como la del día que Adolfo Bautista , que no era titular, jugó ante Argentina en el Mundial del 2010 en lugar de Cuauhtémoc Blanco .

" Bofo tenía un nivel altísimo que los destrozaba , seguramente Cuauhtémoc Blanco no estaba mal. Cuauhtémoc era un referente también importante ", explicó Aguirre.

"Yo me apoyaba mucho en ' Conejo' Pérez , Rafa Márquez , Gerardo Torrado , Blanco. Era una columna vertebral importante", añadió.

"Yo entoné mea culpa de la gorrita, no de lo del Bofo. Bofo jugó por Cuauhtémoc Blanco. A Cuahtémoc le dije no estás para Mascherano los 90 minutos. Voy a iniciar con Bofo para que me haga el trabajo defensivo.