Si bien hay tranquilidad en el tricolor, Gibrán Araige relató lo que se dijo en esa plática entre el 'Vasco' y el ahora ex presidente comisionado, todo de cara a la preparación del Mundial 2026.

"Hay trabquilidad, se han calmado las aguas, no habrá movimientos hasta nuevo aviso, Javier Aguirre tuvo una charla con Juan Carlos Rodríguez, el propio 'Vasco' le decía 'me voy contigo', y él dijo 'no tienes por qué irte, es un tema personal, estás bien con la selección y eres el DT indicado para el 2026'. Ahí se calma Javier Aguirre, pero esperará a ver quién llega como comisionado", dijo Gibrán Araige.