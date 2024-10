¿Le imponen jugadores? Aguirre: "Nunca jamás en la vida, nada ni nadie"

En conferencia de prensa, previo al partido amistoso de México vs. Estados Unidos , El Vasco dejó en claro que en cuanto a él concierne, eso no ha pasado en los pocos partidos que lleva en el combinado nacional.

"Nunca jamás en la vida, nada ni nadie, que no sea mi cuerpo técnico, se ha atrevido a insinuarme un jugador, si hay una persona que diga, ese día se acabó Javiercito, lo único que tengo es mi patrimonio, cuerpo técnico, jugadores, me muero con la mía. Esto es muy fácil, hay que demostrar y pues no".

ANDRÉS GUARDADO HABLA DE LA POLÉMICA DE 'PIOJO' ALVARADO

"No estoy para castigar a nadie, ni para poner en calificación si fue un castigo menor, eso no me corresponde a mí, eso ustedes ya lo decidirán, hablarán o no sé como expresarlo, no me corresponde a mi calificar si fue poco o mucho".