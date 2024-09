Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, confesó que han sido en dos ocasiones a lo largo de toda su trayectoria profesional que llegó a llorar por momentos en el futbol, uno de ellos respecto al conjunto nacional.

En conferencia de prensa previo al partido amistoso México vs. Nueva Zelanda este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, ‘el Vasco’ Aguirre reveló esos pasajes en los que le llegaron a salir las lágrimas, pero no fue por tristeza o decepción.

“He llorado dos veces en mi carrera, en mi vida deportiva, son 48 años ya en el futbol, dos veces me he descubierto en la tribuna llorando de emoción y fue cuando México fue campeón en la medalla de oro en las olimpiadas, estaba viendo mi bandera ahí, estaba con Silvia (su esposa) y comencé a llorar, fue fantástico.

“El otro fue en un partido Barcelona vs. Real Madrid, vi el partido perfecto, perfecto. Ganó Barcelona 5-0. Vi el partido perfecto, no diría: ‘después de esto me voy a morir’, porque no manches, no vaya a ser el diablo y me agarre (risas).

“Vi el partido perfecto, todo salió bien, todos hicieron lo que tenían que hacer perfecto y como entrenador dije es lo máximo. Estaba llorando”, confesó un emocionado Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana.

JAVIER AGUIRRE SIEMPRE SE HA SENTIDO REPRESENTADO POR LA SELECCIÓN MEXICANA

El director técnico del Tricolor también contó cómo era su sentimiento hacia el conjunto nacional cuando estaba fuera de él en el lapso entre su segunda etapa y esta nueva era bajo su cargo, pues afirmó que nunca se sintió decepcionado.

“Te diría me tocó estar en esas sillas (de los medios de comunicación) en 2014 y 2018. En 2022 inclusive pero en casa, ya no fui a Catar. Hubo momentos brillantes de México, hubo partidos que me emocionaron mucho, será que me gusta mucho la selección, los Mundiales, las Confederaciones, Copa América, Copa Oro.

“Siempre como aficionado no me fijaba tanto el aspecto táctico, en el aspecto de qué jugadores, me gustaba mucho que los jugadores me representaran como aficionado; de así somos los mexicanos, de esta forma somos los mexicanos”.

Sin embargo , Javier Aguirre confesó que sí hubo una ocasión en la que sí extrañó esa entrega, esa identidad, pero no recordó, o no quiso hacerlo, el juego en el cual se mostró de cierta forma decepcionado.

“Y en algún partido sí extrañé eso, no te digo cuándo porque tampoco lo tengo tan claro. Pero a mí si me equipo me representaba y luego te ganó Alemania, o te ganó Francia, o te ganó Perú, o te ganó Dominicana, pues mira ni hablar, pero siempre me sentí representado.

“Estos técnicos que han pasado, estos Mundiales que hemos jugado, siempre he sentido la sensación de estar representado por esa gente. Ha habido malos partidos; sí; malos resultados, también. Y momentos que decías, ¡carambolas!, se equivocó este muchacho de bulto o este entrenador en alguna situación específica.

“Pero una especial donde me he sentido francamente no representado, francamente abatido o decepcionado no recuerdo. SI una derrota, una eliminatoria del Mundial, salida del Mundial, famoso quinto partido… pero por lo demás siempre he estado con mi país y no tengo nada que recuerde negativamente”, indicó el estratega mexicano.

México jugará un par de partidos amistosos en esta Fecha FIFA en Estados Unidos, primero contra Nueva Zelanda y luego frente a Canadá como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

