“La importancia de las buenas decisiones del técnico en un Mundial porque son tres partidos, no es un torneo donde te vas a acoplar, es gano o me voy”, indicó en la mesa de Maestros de TUDN Ricardo Peláez , a lo que Javier Aguirre respondió que haría un cambio en esa formación de ‘Tata’ Martino.

“Así es, el primer partido es importante. La alineación, no te equivoques con el 11 inicial. Yo del 11 mexicano quitaría a uno pero no te voy a decir quién. Me borro, me borro”, indicó ‘Vasco’ Aguirre, quien al aire se negó rotundamente a decirlo.