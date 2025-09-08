Javier Aguirre admite que “le ocupa que su equipo juegue mejor”

Video Esto es lo único que le importa a Javier Aguirre para el 2026

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habló este lunes previo al partido contra Corea del Sur, el cual sirve de preparación para ambos equipos de cara al Mundial 2026.

En la conferencia de prensa desde Nashville, lugar del choque ante los surcoreanos, al ‘Vasco’ le cuestionaron sobre el descontento y poca expectativa que hay en algún sector de la afición mexicana con el Tri para la Copa del Mundo.

“ Desde que yo recuerdo es muy difícil, es muy difícil que todo el mundo esté con el equipo nacional. Si no ha debate y no hay crítica se chin$* la patria, es así. Ustedes (la prensa) se encargan, y hacen bien su trabajo, de buscar dónde está el asunto. El que habla bien de algo no es tan seguido como el que habla mal de algo. Eso lo entiendo ese debate”, dijo.

“No me compete a mí en lo absoluto entrar en el debate. Yo me dedico a entrenar equipos de futbol, lo llevo haciendo hace 30 años ya. En el 96 arranqué en el Atlante y hasta hoy sigo así. No recuerdo hasta el momento una crítica absolutamente buena. No la recuerdo. Ni mis equipos, ni de las selecciones que le tocó a mis otros colegas. Eso es inherente el cargo”, agregó Aguirre.

Luego del empate sin goles en el amistoso del fin de semana ante Japón, el Tri recibió varias críticas por su funcionamiento, especialmente en la zona de ataque, y el Vasco admitió que trabajará para que el aficionado mexicano logre “identificarse” con la Selección Nacional.

“Al final de cuenta pasa por temas generacionales, por tema de sistemas de juego, de momentos de funcionamiento, de capacidades y yo estoy ocupado en ello. Me ocupa jugar mejor, me ocupa presentar en un año un equipo que, si bien no sea del agrado de todo un país, que sí por lo menos la gente se identifique con él y que digan: ‘Este es mi equipo’”, concluyó.