Video ¿Y el espectáculo? Javier Aguirre califica con dureza al Tri ante Japón

Luego de el empate sin goles registrado ante Japón en amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aceptó que se vio obligado a modificar su esquema defensivo.

"Hicimos línea de cinco, no estaban llegando mis laterales con sus carrileros y metimos a Lira en medio, fue un cambio obligado, pero lo entendió muy bien".

Sobre los movimientos que realizó en la segunda parte del encuentro, el Vasco dejó claro que obedecieron al objetivo del partido, que era conocer a ciertos jugadores.

"Los cambios, quería ver a Chucky Lozano, a 'Chiquito' Sánchez a Santi para ver como anda y para eso era el partido, es un equipo muy intenso y el 90 juega en Europa, entonces es un entrenamiento muy distinto".

Para Aguirre, aunque consideró que fue un partido muy parejo ante Japón, también aceptó que hubo poca espectacularidad y que el cuadro mexicano no merecía ganar por lo mostrado en la cancha ante Japón.

" No fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar, creo ellos hicieron un buen partido para no perder, muy igualado, poco espectacular, seguimos buscando el funcionamiento del equipo, partido poco atractivo para el público".

Finalmente, muy cerca de enfrentar a Corea del Sur y al ser cuestionado sobre qué tan cerca se encuentra de tener al cuadro definitivo que disputará la Copa del Mundo de 2026, el estratega de la Selección Mexicana afirmó que mucho, pero que aún queda camino para mejorar.