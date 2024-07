Javier Aguirre, nuevo técnico de la Selección Mexicana, reconoció sus fracasos en etapas anteriores que tuvo con el Tri.

A través de un video publicado en X (antes Twitter) por la cuenta oficial de la Selección Mexicana, El Vasco aceptó a 22 y 14 años de eso, que ha aprendido de los errores en las Copas del Mundo anteriores.

Publicidad

"Hay dos momentos, digamos, que me marcaron para mal, fracaso en dos Mundiales. Uno de ellos el del 2002, el partido de Estados Unidos, ahí me equivoco, asumo mi responsabilidad, me equivoco, hago otro esquema táctico, otro parado táctico sobre la marcha y sin haberlo entrenado, y es un error gravísimo, gravísimo", acerca de la derrota en Octavos de Final del Mundial Corea-Japón 2002.

"En 2010, otra cosa que se me atribuye mucho, previo a Argentina en una rueda de prensa, con una gorra mirando hacia abajo, son las dos imágenes se recuerdan mías negativas, con razón. Nunca más di una rueda de prensa no mirando a los ojos a nadie ni con la cabeza gacha ni enojado, nunca más", comentó sobre lo acontecido en Sudáfrica 2010.

AGUIRRE YA SABE TENER MÁS ESTRATEGIAS

Javier Aguirre, en sus primeras palabras como técnico de la Selección Mexicana, sabe que después de lo que vivió en el Mundial Corea-Japón 2002 al perder ante Estados Unidos, pudo contemplar más variantes para no caer en desesperación.

"Mi error fue no tener un Plan B, lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos y nunca más me volvió a pasar. De 2002 para acá, 21 años después, siempre tengo Plan B, Plan C y Plan D, pasa esto, hay que hacer esto, y se entrena y se entrena, cosas que yo en ese entonces, tenía 40 a 41 años, tienen poca experiencia, y me equivoqué.

"Esto ya es pasado, yo he aprendido de mis errores; te dije estos porque son los dos que me marcaron negativamente, pero me quedo con lo bueno, me quedo con esas calificaciones: siete partidos en el Azteca, ganamos los siete; calificamos siendo cuartos, llegamos a calificar en los dos mundiales cuando estábamos liquidados, son cosas que me quedo yo".

Video Primeras palabras del 'Vasco' Aguirre como DT del Tri El entrenador ya está en México de cara a su presentación el próximo 1 de agosto en el CAR. 2:27 mins