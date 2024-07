Unas de las condicionantes fue contar con un asesor o auxiliar técnico de experiencia, algo que no consiguió y que ahora, a decir de Gibrán Araige en Insiders para TUDN , sí los buscó, tuvo nombres en la lista, los propuso, pero no aceptaron.

Antonio Mohamed tampoco aceptó, como no lo hizo Pável Pardo, a quien no le interesó debido a que está en otros negocios, a los cuales le da prioridad por sobre la Selección Nacional de México con todo y que está clasificada al Mundial por ser país sede.

¿Por qué no aceptaron formar parte del proyecto de Jaime Lozano en la Selección Mexicana?

“Realmente son cosas que no entiendo, si no confiabas en Jaime no lo pongas, no le pidas un auxiliar de más nombre que él, incluso”, agregó Gibrán Araige respecto a la difícil labor que le fue impuesta a Jaime Lozano por parte de los directivos que comandan al equipo nacional de México.