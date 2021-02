Lozano platicó en exclusiva para TUDN y aseguró que de cierta la manera lo entiende porque él ya estuvo en esa posición, pero pidió que lo comprendiera a él como seleccionador. Además, le recordó que la lesión que sufrió Alexis Vega con el Tri fue en una fecha FIFA, no microciclo.

“Es complicado para los clubes, a mí también me tocó dirigir en primera división y cuando me pedían a un jugador, bueno, hasta en fecha FIFA, lo que quieres es trabajar con ellos, tenerlos el mayor tiempo posible. El año pasado era fecha FIFA, no fue un microciclo y todos los jugadores estaban en sus selecciones y así está estipulado desde hace mucho tiempo. Se cruzó con el calendario y le perjudicó mucho a Chivas por esta lesión.