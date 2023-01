Nacho Ambriz no se descarta para ser el nuevo entrenador de la Selección Mexicana

"En algún momento me preguntaron, cuando estaba en León, que si me interesaba la Selección y dije que sí, porque creo que había hecho los méritos suficientes para merecerlo. Hoy te puedo decir que estoy muy enfocado en Toluca, creo que sí tenemos una crisis futbolística a nivel seleccion, llámese directivos, entrenadores, jugadores; si no entendemos eso, así va a estar complicado. No es que me descarte ni mucho menos pero hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un gran torneo", mencionó en conferencia de prensa.