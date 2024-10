La prensa hondureña señala que Rueda estaría muy cerca de convocar a Yustin Arboleda , quien nació en Colombia, pero posee la naturalización catracha, por lo que no habría ningún tipo de problema para su llamado.

La ida se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre mientras que la vuelta se jugará el martes 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez. El silbatazo inicial será a las 20:30, tiempo del centro de México, 9:30pm ET, 6:30pm PT en los Estados Unidos.

Yustin Arboleda nunca ha escondido sus ganas de jugar para Honduras

"El complejo hablar del tema de la Selección para mí porque mucha gente lo toma como si yo quisiera ofrecerme o regalarme a la Selección y no es así.

“Soy un hondureño más y tengo el mismo derecho que tienes tú. No es decisión mía si voy a la Selección o no, es del cuerpo técnico que evalúa al jugador si le puede servir o no. Trabajo y si existe la posibilidad voy a defender a la Selección como cualquier hondureño nacido aquí o más”.