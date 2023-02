Héctor Herrera no ve esencial un técnico de la Selección Mexicana empapado de la Liga MX

“Nosotros no hemos pedido nada, por lo menos yo no he tenido contacto con nadie ni mucho menos, es el trabajo de ellos y ellos sabrán qué es lo mejor para la selección, es verdad que puede ser un beneficio tener a un entrenador que conozca la Liga (MX), pero en realidad la Liga no influye tanto, si nosotros jugamos con selecciones de Europa, de Sudamérica.