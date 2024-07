“Obviamente, creo que, como todo jugador, siempre quiere jugar un Mundial, siempre quiere vivir la experiencia de lo que es un Mundial, obviamente, cuando ya estaba casi cerrándose la carta, le pregunté a Héctor (Moreno), ¿cómo viviste los Mundiales que jugaste? ¿cómo es la experiencia? Y la verdad que siempre me dio el pulgar para arriba, me decía que era, la verdad, muy lindo, si tienes la oportunidad, disfrútalo mucho porque el ambiente que genera el Mundial, lo vas a disfrutar muchísimo”.

"Es futbol, cuando toca, toca y cuando no toca es donde más tienes que insistir, donde más tienes que estar para cuando te toque mantener esa línea, a mí me ha pasado también acá, he tenido varias rachas que no he podido entrar, pero yo nunca dejé de insistir, de intentar y cuando menos te lo esperes va a caer... cuando menos se lo esperen va a caer".