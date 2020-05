Fassi a Osorio: "¿El DT tenía capacidad para jugar Vs. Brasil?"

“Si de repente un entrenador le hace una pregunta a su plantel y el plantel no responde, hay que preguntarse dos cosas. Una pregunta puede ser ¿si ese grupo de jugadores tiene la capacidad para enfrentar un partido cómo este? También está la otra pregunta. ¿Si ese entrenador tiene la capacidad para estar en ese momento dirigiendo a ese equipo? Porque todo lo que es motivación y todo lo que es convencimiento al grupo de jugadores tiene que ver mucho más con el entrenador que con los jugadores”, dijo en exclusiva para TUDN .

Fassi no dejó de elogiar la capacidad de Juan Carlos Osorio para el futbol, sin embargo, le pidió que haga una autocrítica y resaltó que debe mejorar su aplicación del convencimiento grupal que le permita encarar partidos como ese con la mejor actitud de todos.

“Yo he hablado mucho con él, muchas horas he hablado de futbol con él y pienso que es uno de los técnicos más estudiosos que he conocido en materia de futbol y tal vez uno de los argumentos a mejorar por él, justamente está en la dinámica que él pueda tener del convencimiento del jugador, el jugador tiene que tener ese convencimiento para jugar el partido de tanta trascendencia en octavos de final contra un equipo como Brasil, que sabemos tiene jugadores de gran nivel”.