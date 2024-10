“Las decisiones que se han tomado a nivel directivo, tanto la liga como en Federación a nivel técnico, a nivel liga con los jugadores la poca participación y la cantidad de extranjeros que se tienen jugando en nuestro balompié y sobre todo en puestos muy específicos, ha hecho que no tengamos una selección que se pueda consolidar y que no tengamos ídolos … en los últimos 10 o 12 años no hay un símbolo de la selección nacional, un ídolo, que pueda echarse a cuestas una selección”, indicó Alberto de la Torre.

"Yo pienso que tienes que hacer algo extraordinario para pasar más adelante, yo creo que esa es la realidad del futbol mexicano y si no cambiamos la realidad con mexicanos no vamos a poder llegar a cosas mejores y que analicen… por ejemplo en Inglaterra se ha hecho un buen futbol a nivel clubes, pero también dense cuenta que cuando se hizo la Premier League y que se llenó de jugadores no nacidos en Inglaterra la selección inglesa no ha hecho nada”, agregó.