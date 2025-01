El jugador de Cruz Azul afirmó que no por un buen juego y haber anotado un gol ya se tiene un lugar seguro en el la Selección Mexicana para los próximos encuentros.

“Que es una recompensa al trabajo a lo que venía haciendo, que por el gol y la victoria no significa que vamos a estar en las siguientes convocatorias o en el partido de pasado mañana. Ser seleccionado tienes que estar siempre bien en tu club y siempre tienes que estar levantando la mano, así que esto no significa nada”.

Sobre la diferencia entre este equipo con jugadores de Liga MX y uno con todos los jugadores habituales, Lira señaló que no queda de otra y se tiene que aprovechar la oportunidad.

“Sí, obviamente que no es una Fecha FIFA y al cuerpo técnico es complicado porque nuestros equipos no paran en la liga y eso hace que la lista se complique un poco, pero por algo pasan las cosas, por algo estamos acá y los minutos que nos toquen hay que aprovecharlos”.

EFRAÍN ÁLVAREZ NO SE DESCONCENTRA CON RUMORES

Por su parte, el jugador de Tijuana se pronunció al respecto sobre los diferentes rumores que los colocan en otro equipo que no sea Xolos en la Liga MX .

“Yo no veo eso, como dije, yo estoy concentrado en la selección, muy enfocado acá para ganarme un espacio para que Vasco me siga llamando, no estoy concentrado en eso ahorita”.