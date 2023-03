Enrique Burak da fuerte crítica a Selección Mexicana y sus jugadores

"Ya se les perdió el miedo y el respeto, que salgan jugadores diciendo 'pues es que vengan a apoyarnos'. O sea, ¿cuánto tiempo se les ha apoyado? ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna", comentó el analista en el clímax de su participación.