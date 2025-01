Javier Aguirre, con su peculiar estilo, lanzó tremendo piropo a uno de sus jugadores previo al partido de la Selección Mexicana ante Inter de Porto Alegre en Brasil.

El entrenador mexicano fue cuestionado por Gibran Araige de TUDN sobre qué elemento de su convocatoria le había acaparado los reflectores y su respuesta es inédita.

"Hay uno que me sorprendió mucho gratamente, la verdad que nos sorprendió mucho Efra, no lo tenía tan ubicado y me encantó el chavo. Cuando lo vi con Tijuana hasta gordito lo veía, está medio culón, pero no está gordo.

"La verdad es que es un chava que sorprendió gratamente su calidad, tiene mucha calidad. Hoy inicia, juega en el equipo titular y la espero que le salga todo bien, cobra muy bien, tiene buena pegada, ojalá esté a la altura de todos".

Cabe recordar que en las últimas horas Efraín Álvarez fue colocado como posible nuevo jugador de las Chivas.

EL MENSAJE DE JAVIER AGUIRRE A LOS JÓVENES DE TRI

Javier Aguirre trató de aligerar la presióna a los jugadores que tendrán su debut en Selección Mexicana y de la oportunidad que llegarán a tener para el Mundial 2026.

"Se los dije que muchos de ellos no estarían aquí si no hubiera pasado esto que pasó, 'aprovéchenla, se les apareció la Virgen cabrones. No la dejen pasar porque el tren pasa una vez, jugar un Mundial en casa es la mejor cosa que le pueda pasar a un futbolista, pero si es en tu casa, imagínate.

"Esa idea fue la que intenté que permeara en su ánimo y que se deben a su trabajo, no son ningunos improvisados, eso ayuda muchos a los que no ha hecho, al sentimiento patrio, vienen a jugar futbol que es lo que saben hacer y vamos a ver en que termina esta historia, no me importa el marcador, me importan los rendimientos, para marcador juego en el Azteca o en el Azul, traigo un europeo B o una asiática, ganamos y todos contentos, aquí donde está 'cabrera' (sic)".

Video Javier Aguirre: "Se les apareció la virgen cabro... aprovechen la oportunidad" El técnico de la Selección Mexicana se mostró sorprendido por la disciplina de los jóvenes futbolistas. "Queríamos un ambiente distinto y en Brasil se va a conseguir". 3:09 mins