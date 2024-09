Eduardo Fentanes, entrenador de Necaxa y uno de los referentes mexicanos recientes en la dirección técnica de la Liga MX, fue invitado de TUDN después de la derrota de los Rayos ante Santos de último minuto.

Fentanes contó en Faitelson Sin Censura la vez que la hizo de 'espía' para la Selección Mexicana en el Mundial de 2006.

Publicidad

"Los dos años y medio primero hice visorias en Costa Rica, Canadá, El Salvador y de enero de 2006 en adelante me tocó ir a ver a Angola y seguí muy de cerca a Irán, me tocó ser el espía directo de Irán, los vi en Teherán, Alemania, en Croacia, una visoria fantástica esa, volé a Zagreb sin papeles de nada, me detuvieron en migración.

"A esa visoria no estaba asignado, pero fue el día que México jugó en el Estadio de France, me mandan a mí de mochilazo, me dieron algunos viáticos, boletos y así vuela a Zagreb y de ahí te trasladas, sin reservas, sin hotel, sin el contacto que te busca y lleva. Llego, yo siendo mexicano que va dos días, de espía, me dicen '¡¿cómo de espía?!', les digo que espía de futbol", recuenta entre risas el DT mexicano.

"Un par de horas después me liberan, casi media noche, en un autobús, no hablan inglés, entienden un poco más el español, salgo al otro día a las 6 de la mañana, no duermo, no había boletos para el estadio, compré en reventa, cayó una tormenta increíble, no pude sacar la cámara, pero bueno, los alcanzo en Holanda, en Ámsterdam con el reporte de la visoria".

Fentanes detalla que aquella gran experiencia improvisada le acercó a Ricardo La Volpe gracias a su entrega y capacidad para desmenuzar al rival en turno.

FENTANES QUERÍA CONTINUIDAD DE 'JIMMY' LOZANO

Al ser cuestionado sobre el nuevo proyecto de Selección Mexicana encabezado por Javier Aguirre y Rafa Márquez, Eduardo Fentanes desea que se den los resultados esperados, pero sentenció que él habría votado por la continuidad de Jaime Lozano.

"Si Rafa, como DT, tiene la capacidad de transmitir lo que él jugó, pues seguramente será un fantástico entrenador, hoy en día auxiliar. En ese sentido la apuesta es buena, yo mismo dije que me gustaba más la idea de la continuidad de Jaime, poder consolidar entrenadores jóvenes.

Publicidad

"La realidad es que cuando opinas desde fuera siempre es injusto y así nos juzgan, tienes que conocer la interna para poder saber qué faltó, siempre el rodearte de un cuerpo técnico es reconocer tus fortalezas, debilidades, gente que no forzosamente sea allegada, no llevar a tu compadre, llevar a alguien capaz y después nos hacemos compadres o quizás no, no te sabría decir, no sé cómo fue el día a día de Jaime", concluyó sobre las posibles razones que habrían puesto un fin a la era de Jimmy.

Video ¿Fue un error? Fentanes quería a Jimmy en el Tri El entrenador mexicano desea buena suerte al proyecto de ‘Vasco’ Aguirre y Rafa Márquez. 1:34 mins