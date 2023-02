"Con el tema de la elección de jugadores fui claro, vamos a identificar al jugador que se sienta orgulloso, dé su máximo y que estar en la selección es un privilegio. Me decían algo parecido con el tema de la edad en Tigres, la edad no me moviliza, me moviliza el compromiso y orgulloso se representar a su país", mencionó el nuevo timonel del Tri el viernes en conferencia de prensa.