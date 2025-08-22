    Diego Cocca

    Cocca lamenta su abrupta salida de la Selección Mexicana, pero no guarda rencor

    El estratega del Atlas aseguró que fue un privilegio estar al frente del Tri.

    Por:
    TUDN
    Video Diego Cocca no guarda rencores, tras su salida de la Selección Mexicana

    Diego Cocca negó guardar rencor tras su abrupta salida de la Selección Mexicana y señaló lo que aprendió sobre su paso con el Tri.

    En entrevista para Línea de 4 aseguró que fue un privilegio estar al frente de la selección, pero lamentó no poder cambiar algunas cosas por decisiones de otras personas.

    "Lo que digo siempre, no soy una persona que se quede con rencores, me considero privilegiado por ser DT de Primera División, para mí ha sido un privilegio, uno sueña con dejar cosas, con poder cambiar realidades que era la idea y el objetivo, pero las cosas no se dieron, no está a mi alcance, decidió otra gente, no pudimos seguir, pero me dio aprendizaje, orgullo, un seleccionador es distinto que un DT del día a día, te da el desafío que con dos entrenamientos plantear un partido, la verdad me hizo crecer, madurar, me gusta”, mencionó Cocca.

    El estratega del Atlas también consideró que la selección mexicana debe dejar su zona de confort y buscar partidos más exigentes.

    “Siento que México debe rodearse de partidos más complicados, no solo de Concacaf, buscar la manera de competir en Sudamérica, Europa, buscar amistosos si es necesario, cuando te toca un Mundial, te tocan de todas partes, los más importantes sabemos que no están acá, es algo que tendrían que buscar darle la vuelta, este proceso que ya están clasificados al Mundial era una última oportunidad", agregó.

    EL OBJETIVO DE COCCA EN SU SEGUNDA ETAPA CON ATLAS

    Diego Cocca aseguró que buscará recuperar la confianza del plantel y buscarán demostrarlo esa mejoría ante América.

    " No (hay un objetivo concreto), la realidad es que no está el Atlas en el lugar donde queremos, el objetivo lo pusimos en mejorar día a día, cada entrenamiento hacerlo mejor, entender nuestra identidad, lo que podemos hacer en la cancha, salir el domingo convencido que tenemos un plan de juego y generar resultados buenos, luego todo irá cambiando y tendremos más confianza", señaló Cocca.

    Video Lo que dijo Diego Cocca sobre el posible debut de Allan Saint-Maximin ante Atlas

    Diego CoccaAtlasMéxico

