Finalmente el ex directivo consideró que los cambios que se han hecho en los últimos años no han sido bien pensados, por lo que han dejado resultados como quedar fuera de los Juegos Olímpicos o mundiales juveniles.

"No se ha dado continuidad, han cambiado mucho, los cambios a veces son buenos si son bien meditados, si están bien vistos y argumentados, pero el cambiar por cambiar que he visto en los últimos seis años no tiene más que los resultados actuales. Hace falta jugadores en equipos competitivos en Europa, es difícil explicar que no estén presentes en Paris o en algún Mundial juvenil, no hay argumento que justifique eso".