Después de que se diera a conocer que Jaime Lozano no seguirá más al frente de la selección mexicana , David Faitelson aseguró que estratega fue utilizado y traicionado por la gente de arriba.

“Al final del día puedes estar de acuerdo o no con las condiciones de Jaime Lozano, pero es un nuevo rompimiento de un proyecto, uno más, el enésimo que ha ocurrido en el futbol mexicano en los últimos años, desde el fracaso del campeonato mundial de Qatar 2022 el tobogán ha sido profundo y a mí me da mucha pena porque me parece que a Jaime Lozano fue, primero manipulado, luego engañado y luego traicionado”, indicó el analista.