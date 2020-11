¿Cuándo juega México vs Corea del Sur? | Hora, fecha, convocados y cómo ver el amistoso del Tri

La Selección de México jugará su cuarto compromiso amistoso en el 2020, un período que ha sido difícil para el deporte mundial debido a la pandemia por coronavirus. Los equipos de México vs Corea del Sur continúan su preparación de cara al torneo clasificatorio a la Copa Mundial de la FIFA que comenzará el próximo año y encuentro contará con la trasnmsión en vivo de TV de TUDN y Univision para Estados Unidos.

¿Cuándo es y cómo ver el partido amistosos México vs Corea del Sur ?

La selección mexicana , dirigida por el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino , ya está en Austria para jugar su primer partido amistoso de esta tanda doble contra combinados asiáticos, que por cierto no se enfrentaba a una selección de este continente desde hace seis años y la última vez que lo hizo fue precisamente frente a Corea del Sur , el 29 de enero de 2014.

Será un combinado renovado respecto al último que jugó la doble tanda de amistosos el pasado mes de octubre México vs Holanda y México vs Argelia. El Tri contará con un listado diferente respecto a la última vez que se enfrentaron en partido amistoso México vs Corea, solamente Rodolfo Pizarro y Alfredo Talavera estuvieron en la convocatoria del 2014, aunque el portero de Pumas se perderá el compromiso debido a que sufrió una lesión en la Liga MX.