Con Funes Mori y sin Chicharito, así prepara México sus amistosos

El encuentro no será en Fecha FIFA por lo que los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores, no obstante, sí hay elementos de la MLS que están considerados como es el caso de Rodolfo Pizarro, Alan Pulido y Jonathan dos Santos, quien es compañero del Chicharito en el Galaxy, mismo caso que los jugadores que militan en Europa, por lo que eso no fue un impedimento para que el canterano de las Chivas no fuera tomado en cuenta. Este llamado contempla a 12 jugadores que participan fuera de la Liga MX; tres de la MLS y nueve que están en el futbol europeo.