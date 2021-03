‘Chatón’ Enríquez reveló los secretos del Oro Olímpico en Londres 2012

“Fueron días difíciles en cierta manera, por tener la presión de que el ciclo pasado no se clasificara, en Panamericanos no convencimos, y el partido importante fue la Semifinal.

Sin embargo, Enríquez también tiene el arrepentimiento de no haber gozado más la hazaña de aquella selección y hoy, a lo lejos, con la nostalgia de la medalla que le robaron hace algunos meses en Guadalajara y que aceptó que cambiaría por haber estado en un Mundial .

“Teníamos cerca de dos, tres meses de gira, muchas concentraciones, un año muy complicado, fuimos desde el preolímpico estuvimos concentrados mucho tiempo. Fue un estrés gigantesco, como que ya solo piensas en llegar a casa, descansar y después pensar en lo que siga, lo que fue, conseguimos mucho todos, ni siquiera nos quisimos quedar a la ceremonia de clausura, fue un evento increíble y hoy me arrepiento de no haberme quedado.

“Ya no la tengo (medalla), pero sin duda alguna (cambiaría la medalla por un Mundial) uno sueña desde pequeño jugar un Mundial y es algo con lo que me quedé con las ganas y ojalá y de alguna manera me toque de vivirlo en algún futuro”, explicó.