Muy cerca de que México se mida de visita a Honduras en duelo de Cuartos de Final de la Nations Legue , Carlos Pavón , el jugador más emblemático de la Bicolor, afirma que cuando le llegaron a ganar a México no fue con patadas y juego sucio.

"En nuestra casa teníamos que hacernos respetar y eso era jugarle bien al futbol. La única manera de ganarle a México no es tirar patadas o hacer un juego sucio. Es jugar fuerte y bien al futbol. Las veces que le ganamos a México en Honduras fue así: meter el pie fuerte pero también tratar de jugarle bien al futbol porque es la única manera".

"Un partido único. Los partidos vs. México en Honduras son muy especiales para nosotros. Me tocó marcar un hat-trick y fue un momento único y valioso. El ambiente en el estadio fue hermoso. Ganarle a México es ese plus que requiere un jugador porque le ganas al gigante de Concacaf, para nosotros fue algo excepcional porque había muchas cosas. Un México muy potente en donde sabíamos que si jugábamos bien le podíamos ganar a la Selección Mexicana y le ganamos muy bien".