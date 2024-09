De hecho, Buffon señaló que en ambos goles, no supo o no vio venir cómo podían lograr el gol en esa jugada.

"Fue uno de los primeros goles que aprecio, que sufrí, porque yo recuerdo la chilena de Cristiano Ronaldo en Juventus vs. Real Madrid y el gol de Borgetti, son dos goles que en mi carrera me han anotado que no entendí lo que estaba sucediendo, es algo muy extraño, es algo muy extraño porque normalmente.

"Cuando concedes gol, comprendes cómo se desarrolla la acción, cómo se desenvuelve, cómo disparará un atacante, cómo definirá, pero en esos dos goles, la chilena de Ronaldo y el gol de cabeza de Borgetti, no me lo esperaba, me tomó por sorpresa, no me esperaba que pudiera suceder", agregó.