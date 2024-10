De hecho, el exintegrante del Tri señaló que en México no existen elementos ni desequilibrantes, pensantes, habilidosos, veloces o imponentes físicamente, al menos no en el número que se desearía para trascender.

"No tenemos jugadores que te miden 1.90, sí hay jugadores, pero contados, no tenemos jugadores rapidísimos, que digas 'wow', no tenemos 10, no tenemos un pensante como Cuauhtémoc Blanco... la gente pide que si vas a perder, que pongas actitud en la cancha... y futbol no tenemos, lo podemos llegar a tener, somos un tipo de jugador que se adapta, no fácil, pero sí cuando mejor se adapta a una idea de futbol que nos convenga y que podamos competir".