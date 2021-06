Pulido defiende a Funes Mori y confía en que ayudará al Tri a crecer

“Yo siempre lo he dicho, me pone contento ver a otro mexicano que triunfe en cualquier parte del mundo, soy de los que apoyan a los compatriotas y no de los que tiran para tratar de bajarlos, me pone contento ver que Chícharo esté recuperando su nivel que lo llevó hasta los mejores clubes del mundo. Ojalá que siga con esa buena racha, le viene bien a él y a mí en lo personal lo veo como competencia y me ayuda a incrementar el nivel”, indicó.