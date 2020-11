Con firmeza, Alan Mozo dejó en claro que la pandemia ha afectado mínimamente a la Selección Mexicana Sub-23 dirigida Jaime Lozano que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos y que los objetivos no han cambiado dentro del grupo, donde se sienten más que fuertes.

"El trabajo sigue siendo el mismo, tenemos el mismo tiempo para poder prepararnos para JJOO , ahorita ya hubieran sido, ya hubiéramos tenido la medalla de oro aquí , no creo que haya afectado, solo lo pospuso, vamos a llegar más maduros, más consolidados, y sobre todo con esa hambre de trascender fija en nuestro futuro", apuntó en entrevista exclusiva para TUDN.

Tokyo 2020 no ha cambiado de nombre, solo de fecha, ahora se realizará en el verano de 2021 y el futbolista de Pumas no evade la responsabilidad que otras generaciones de selecciones con límite de edad les han heredado.

"No nos estamos preparando para ir a competir, nos estamos preparando para ir a ganar, esta selección tiene un talento increíble, muchos de mis compañeros ya han ido a selección mayor , son titulares en sus equipos, han sido visoreados para ir a Europa o ya están en Europa" apuntó.

"Me siento muy contento, muy ilusionado de poder demostrar lo que soy capaz y en un futuro representar a la selección mayor, mi meta ahorita es con la selección olímpica y lo voy a hacer excelente para poder seguir siendo considerado por el Tata; estoy en uno de mis mejores momentos en mi etapa futbolística, pero voy a estar mejor todavía, siempre tengo áreas de mejora, de oportunidad que estoy trabajando, me siento en un muy buen momento, pero aún no siento que sea mi tope", aseveró.