Concacaf W Qualifiers México 'aplasta' a Islas Vírgenes Estadounidenses y se acerca al Mundial María Sánchez fue la goleadora de un partido que las tricolores dominaron desde el inicio y cada vez se acercan más a la fase final de la eliminatoria.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | México golea y obtiene primer lugar de grupo

La Selección Mexicana Femenil derrotó por goleada de 9-0 a Islas Vírgenes Estadounidenses en partido correspondiente a la fase preliminar de las eliminatorias de Concacaf W y con ello dan un paso firme en su camino rumbo al Mundial 2027.

Desde el inicio del partido las mexicanas dominaron y María Sánchez abrió el marcador con un potente remate cruzado superó a la portera apenas al minuto cuatro. La jugadora de Tigres contribuyó con un póker de goles que completó en el primer tiempo.

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Charlyn Corral también se hizo presente en la goleada con un doblete. En tanto que Kimberly Rodríguez y Scarlett Camberos anotaron un tanto cada una para completar la goleada.

Para la segunda mitad México Femenil bajó de intensidad, aunado a algunas fallas al inicio del complemento, pero Kiana Palacios todavía apareció en la recta final para marcar el noveno tras un par de rebotes y con esto se terminó el juego.

¿QUÉ FALTA PARA QUE MÉXICO FEMENIL CLASIFIQUE AL MUNDIAL?

México Femenil enfrentará a Puerto Rico en su siguiente partido y tras la goleada de este día le basta un empate ante las puertorriqueñas para terminar en el primer lugar del grupo que da acceso a la fase final del torneo en el que ya están Estados Unidos y Canadá.

Ya en la fase final, las cuatro selecciones semifinalistas se clasificarán a la Copa del Mundo 2027, mientras que las finalistas y el tercer lugar lograrán su pase a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

ACCIONES DEL PARTIDO:

Termina el partido

(90'+4') México Femenil no tuvo piedad de las caribeñas y se lleva el triunfo por goliza que les da ventaja sobre sus próximas rivales, Puerto Rico.

¡Goooooool de México! Kiana consigue su tanto

(81' | 9-0) Kiana Palacios remata un balón al área, falla en su primer intento, pero en su segundo logra mandar la pelota al fondo.

México no da tregua a la portera caribeña

(51' | 8-0) El asedio se mantiene sobre la meta del equipo caribeño. Ya hubo dos jugadas de peligro en las que la portera ha logrado desviar o quedarse con la pelota.

Inicia el segundo tiempo

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(45' | 8-0) Ya se juega la segunda mitad entre México e Islas Vírgenes Estadounidenses.

Medio tiempo

Termina a primera mitad, México Femenil ha sido superior y en apenas 45 minutos suman ocho goles.

¡Goooool de México! Sánchez suma su cuarto gol de la noche

(45'+4' | 8-0) Camberos llega a línea final y manda el pase hacia atrás para María Sánchez quien manda el balón al fondo.

¡Goooool de México! Camberos se suma a la fiesta

(38' | 7-0) Caberos recibe la pelota por el lado izquierdo, avanza hasta el área rival y frente a la meta define de pierna derecha para marcar el séptimo.

¡Goooool de México! Otra vez aparece María Sánchez

(32' | 6-0) Charlyn remata en dos ocasiones ante la portera que resistió, pero en el siguiente intento el balón quedó para María quien solo empujó la pelota.

¡Goooool de México! Rodríguez se suma a la goleada

(28' | 5-0) Tiro de esquina para México por la punta izquierda, el balón va al segundo poste y Kimberly Rodríguez apareció para rematar de cabeza y mandar al fondo.

¡Goooool de México! Charlyn también logra su doblete

(24' | 4-0) Charlyn reamta a su izquierda por abajo, mientras que la portera se lanzó hacia el otro lado.

¡Penalti! Las tricolores podrán aumentar más su ventaja

(22' | 3-0) Bernal recibe una terrible patada en el área y la árbitra no duda en marcar el penalti.

¡Gooool de México! María Sánchez marca su doblete

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(18' | 3-0) María gana la pelota por el lado derecho, evade a su marcadora y sobre línea final remata para marcar el tercer tanto de México.

Duro choque en el campo

(16' | 2-0) Alice Soto salta en busca de la pelota y choca con una rival. Ambas se llevan un duro golpe, pero la de Islas Vírgenes Estadounidenses se lleva la peor parte y sale ensangrentada para ser atendida.

¡Gooool de México! Charlyn Corral se hace presente en el partido

(8' | 2-0) Soto manda un centro al área en donde Charlyn Corral remata de cabeza superando por arriba a la portera.

¡Gooool de México! María Sánchez adelanta a las tricolores

(4' | 1-0) María Sánchez recibe pase filtrado en el área chica y con un potente remate cruzado superó a la portera.

Inicia el partido entre México e Islas Vírgenes Estadounidenses

(1' | 0-0) Arranca el partido en Zacatecas, las mexicanas buscan su tercera victoria en la eliminatoria.

Alineación de México Femenil:

E. Barreras

K. Robles

A. Farmer

I. Gutiérrez

R. Bernal

S. Mayor

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M. Sánchez

A. Soto

C. Corral