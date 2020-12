"Lo que uno busca es poder disfrutar y ser parte de este mundo independientemente del sexo que cada uno tenga, el deporte hay que desbinarizarlo y hay que disfrutarlo, cada deportista sabe lo que es la pasión por el deporte, a mí me toca desde el lado del futbol y estoy agradecida de estar acá", dijo.

Al ser preguntada sobre el consejo que le daría a otras personas trans que buscan hacerse un lugar en el deporte , Mara pidió que "salgan a luchar por sus sueños, estamos de paso por la vida, lo que uno debe hacer es ir y luchar por el sueño, todo lo que es nuevo es revolucionario y los sueños son propios, no pueden ser de toda la gente; yo estoy acá cumpliéndolos", agregó para TNT Sports.

Este 7 de diciembre hizo historia, aunque este no es el primer caso similar en el continente americano, pues la canadiense Rebecca Quinn , quien jugó los juegos olímpicos de Río y la Copa del Mundo de 2019 con el combinado nacional femenil de su país, se declaró en septiembre pasado como transgénero.

Nunca he ocultado a las personas que quiero que soy transgénero, mientras me preguntaba cuándo lo diría públicamente; lo que quiero es ser visible para la comunidad queer, que no está acostumbrada a ver a ninguno de sus miembros en un campo de futbol”, escribió en su cuenta de Instagram.