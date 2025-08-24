Fallece futbolista ecuatoriano de 26 años en accidente de tránsito

El futbolista Marcos Olmedo, integrante del Mushuc Runa de la primera división ecuatoriana, falleció este domingo en un accidente de tránsito en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.

PUBLICIDAD

La noticia generó conmoción en el balompié nacional y fue lamentada por su club, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y diversas instituciones deportivas.

" Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", publicó Mushuc Runa en su cuenta oficial de X.

La FEF, por su parte, recordó que el mediocampista de 26 años defendió “las camisetas de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que fue campeón de la Copa Ecuador 2024”. También expresó: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país".

De acuerdo con el ECU-911, el accidente ocurrió en Quinindé tras un choque entre dos vehículos, donde también murieron otros dos hombres de entre 30 y 34 años.

Clubes como El Nacional, Aucas, Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle se sumaron a las condolencias.

"Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera", señaló El Nacional.