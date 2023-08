Luis Chávez tras su debut con Dinamo Moscú: “El fuego sigue encendido para cumplir sueños”

“No era de la forma que me hubiera gustado empezar (derrota de 4-1 frente al acérrimo rival de la ciudad, el Spartka Moscú), pero me siento muy bien, siento que cuando entramos el partido cambió un poco, ayudamos para hacer un gol, pero no alcanzó para remontar el partido”, indicó Luis Chávez a Hugo Ramírez en exclusiva para TUDN.