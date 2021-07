Como es bien sabido, los celos son habituales en los vestuarios de los equipos de fútbol pese a tener sueldos millonarios. Se mira de forma molesta a todos aquellos que lleguen a uno nuevo club con más privilegios y más salario. Kimpembe no es un jugador cualquiera en el Paris Saint Germain. Es un jugador que se ha formado desde sus inicios con el club. Un jugador al que le ha costado ganarse un puesto titular en el once del PSG y que todo apunta a que mirará a Ramos como un símbolo de mayor competencia y, sobre todo, no esta para nada de acuerdo en la diferencia salarial que existirá entre ambos.