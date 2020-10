"Al final creo que el Madrid siempre va a estar ahí, y en algún momento, cuando ya no juegue al futbol, seré un aficionado más del Real Madrid y lo sentiré siempre como mi casa, igual que en los equipos donde he jugado".

"Nunca he hecho las cosas pensando: 'Le voy a callar la boca a este…'. No, yo lo he hecho porque a mí me gusta, porque quiero ser profesional, me sentía como en casa en realidad.