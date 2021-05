"Tuve la oportunidad de quedarme en Europa con muchas ganas, lo más importante es divertirse. Siempre he estado enamorado de Latinoamérica, el futbol es mi pasión y quiero encontrar mucha diversión. Es un club que lo ilustra bien. Dédé (Gignac) tuvo un papel importante, fue él quien me llamó para contarme sobre el proyecto. Hablé con los líderes y de inmediato me emocioné. Vi a un equipo divirtiéndose, fue muy fácil avanzar y llegamos a un acuerdo".