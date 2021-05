La BBC evitó que Kylian Mbappé llegara al Real Madrid en 2017

Real Madrid sueña con tener en sus filias a Kylian Mbappé , pero no es algo de ahora, los Blancos estuvieron cerca de llevárselo en 2017 pero la presencia de Cristiano Ronaldo , Karim Benzema y Gareth Bale fueron un impedimento para que el francés desembarcara en España , pues sus padres, que en ese momento lo representaban, consideraron que lo mejor era aceptar la oferta del Paris Saint-Germain en donde tenía más posibilidad de jugar, sobre todo a un año de que se jugara el Mundial de Rusia.

“Lo que marcó la diferencia en favor del PSG fue el proyecto deportivo. Si hubiera habido un agente en la mesa de negociaciones, el PSG no hubiera fichado nunca a Mbappé. Pero como le representaban sus padres, el dinero no entró en escena. Estábamos en año de Mundial, tenía 18 años y entendieron que Kylian tenía que jugar. Mientras que en el Real Madrid estaba la BBC”, explicó a Le Parisien Luis Ferrer, quien entonces era jefe de reclutamiento del equipo francés.

“El traspaso de Mbappé se hizo en un almuerzo. Unai Emery le dio a Kylian su palabra de que iba a ser titular en el PSG. Y cumplió su promesa. Kylian no estaba del todo listo para un partido de la Champions League, pero Unai le había inscrito, por lo que le hizo jugar de todos modos. Iba mucho a Mónaco para tranquilizar a la familia junto a Antero Henrique. Mi objetivo era convencerle de que no fichara por el Real Madrid, algo que no fue fácil con Jorge Mendes de por medio”.