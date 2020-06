Socios de Porto reeligen a Pinto da Costa como presidente a sus 82 años

Desde 1991, el mandatario no tenía competidor; sin embargo, esta vez tuvo que vencer a dos fuertes opositores: Nuno Lobo y José Fernando Rio. Este último utilizó la salida de Héctor Herrera como su estandarte de campaña, acusando a da Costa de no ser capaz de retener a su símbolo y capitán. Pese a esto, la mayoría de los 8 mil 480 socios que votaron, no lo respaldaron.