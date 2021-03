“Pepe era imposible que volviera porque es un problema muscular en el gemelo. Corona tampoco pudo volver, con el trauma que tuvo (choque con Rodrigo), no pudo ver nada, no pudo levantarse. Están claramente en duda, no sabemos si podrán viajar (a Italia)”, señaló tras el encuentro ante Gil Vicente, donde los Dragones se llevaron la victoria de 2-0.