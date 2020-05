"Lo acogería con los brazos abiertos, sin pensarlo. Si no ha salido es porque imagino que el Porto pediría muchísimo dinero, pero está siendo de los mejores jugadores de la liga de Portugal los dos últimos años. Si me preguntas si lo tendría en mi equipo te diría sí con rotundidad".

"Me lo vendiste muy bien. Realmente me contaste de un proyecto interesante, de un equipo histórico con unas condiciones y unas connotaciones especiales absolutamente que hacen que sea reto para cualquier entrenador y le hacen ser un plus. Para mí, era algo muy especial, lo entendí bien y en su momento hubo esa posibilidad e interés de escucharlos con mucha atención y cariño, pero se cruzó una gran persona en mi camino".