Héctor Herrera cumplió 30 años ese domingo y en Portugal no se olvidan de él, pues recibió auténticas felicitaciones de sus excompañeros en el Porto , incluyendo al mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona.

"'Tecacrack'. Es muy especial para mí, no solo porque es mexicano, sino porque es como es. El carisma que tiene, la forma en que es. He dicho muchas veces que para mí es el mejor jugador mexicano ", comentó después de recibir la felicitación de su excompañero con los Dragones .

“Todavía me siento muy joven. Lo que más me gustó de las fiestas de cumpleaños eran los regalos y recuerdo lo que mis primos, padres y hermanos me dieron siempre. Recibía muchos pasteles", recordó.