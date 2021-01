Vucetich esperaba más de Chivas en el debut contra el Puebla

El empate a un gol contra Puebla deja un sabor agridulce para Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Chivas, quien admmitió que esperaba llevarse los tres puntos del estadio Cuauhtémoc pero los errores en la zona de definición fueron definitivos, por lo que dijo no quedar satisfecho con el resultado y la manera en la que el equipo arrancó el campeonato.

"No es lo que quisiéramos, habíamos platicado que la opción de un triunfo estaba factible, tuvimos las oportunidades para irnos adelante, no se logró y en la primera y posiblemente una de las únicas llegadas que tuvo Puebla nos hace gol, y un buen gol, pero creo que es una de las pocas llegadas que tuvieron y la capitalizaron.

"Nosotros tenemos que ir corrigiendo esos pequeños detalles tanto en la marcación como en la creación y definición de las jugadas de gol. Hemos tenido oportunidades sin embargo no las supimos capitalzar el día de hoy y no me deja del todo satisfecho, sumamos, que es una parte importante, pero no es como pretendíamos iniciar el torneo", dijo en conferencia de prensa.



Sin embargo, no todo son pérdidas para Vuce en el partido, pues viendo el lado amable de su equipo encontró que no bajaron los brazos cuando estuvieron abajo en el marcador y mostraron carácter cuando se vieron en desventaja, lo que de le deja algo de tranquilidad a pesar de que no pudieron sacar el resultado.

"Fue una jugada buena por parte de ellos, no hicimos la marcación adecuada, ejecutan el centro y viene un buen remate de Ormeño que no le da posibilidad a Gudiño. Tuvimos que remontar ese tiempo de situaciones como la falla del penal y eso me deja un poco tranquilo, el carácter, la personalidad y el equipo buscó empatar el partido, se hicieron variantes de ataque, Puebla estuvo bien parado y la defensa trabajó muy bien y eso es algo que me deja contento", explicó el estratega.