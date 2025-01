“Fueron días intensos porque era una situación que de cierta forma se tenía que resolver de forma rápida y compleja, por todo, por la identificación con la institución, por el cariño que tengo por todos aquí, no solo en Toluca sino en México en general. Hay momentos en la vida que debes tomar decisiones importantes y hoy pesa mucho esta cuestión familiar y tengo que estar allá (Brasil) porque mi familia me necesita y no estaría yo al 100 aquí, con ellos allá, fue una semana intensa y difícil”, puntualizó el guardameta.