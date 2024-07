Tiago Volpi, portero del Toluca que el torneo pasado era el cobrador oficial de penales del conjunto escarlata, dejará de ejercer esta función como goleador en su equipo.

El portero brasileño reveló que la determinación se hizo en conjunto con el cuerpo técnico para que él ya no sea el cobrador de las penas máximas en el cuadro Mexiquense. El cuadro escarlata tuvo una buena actuación al vencer a Mazatlán en la jornada 3 del Apertura 2024.

“Es una decisión que ya se ha tomado, quien va a patear, no lo sé, pero no soy yo y el míster ya ha hablado conmigo y me ha dicho que va a ser otro jugador el que va a patear”, aseguró Tiago Volpi.

El portero tomó de buena forma la determinación y considera que si es lo mejor para el equipo no tiene mayor problema.

“Siempre he dicho que el tema de los penales era un plus y hay que aceptar todas las decisiones y tiene que ser lo mejor pensando en el Club y en el equipo y no en las individualidades”, añadió el Canserbero.

El guardameta desmintió todos los rumores que se dieron sobre una supuesta inconformidad de su parte con el cuerpo técnico y con la afición.

“Creo que tengo muchos haters a la gente le encanta hablar algo que no existe y no hubo nada, yo estoy contento y le he echado muchas ganas aquí, me encanta la ciudad y la gente hay gente que quiere polémicas baratas y vender algo que no existe”,Dijo de manera enfática el portero.