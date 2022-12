'Pocho' Guzmán, refuerzo de Chivas, se compromete a ganar el título de Liga MX

Sobre el valor de Chivas, aseguró que: "Ya me lo transmitieron y se me enchinó la piel, lo platicamos, nos lo transmitió Amaury (Vergara), es algo que no se puede explicar, me he visto festejando ahí en la Minerva festejando con la gente querida, es una afición que siempre está, que te putean porque Chivas se merece estar arriba, no es un club que pierde y no pasa nada, no, pierde y duele.